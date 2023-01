Incidente in A7: auto contro il muro, giovane di 21 anni a Villa Scassi

Busalla – Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Stradale, stamane verso le 11 un giovane di 21 anni s’è schiantato contro un muretto dell’autostrada A7 con la sua auto nel tratto tra Bolzaneto e Busalla. Soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa di Ronco Scrivia, è stato ricoverato a Villa Scassi in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. A causa del restringimento della sede stradale per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto, s’è formata una coda di oltre un chilometro.