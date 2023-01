La Regione Piemonte ha capito: più soldi al personale medico e paramedico e meno inutili e faraonici nuovi ospedali

Alessandria (Max Corradi) – Forse a Palazzo Lascaris ci stanno a sentire, perché Genesio e Cirio hanno deciso nei giorni scorsi di dare più soldi al personale ospedaliero piemontese. Ora la Regione è pronta a varare una legge che aumenti da 60 a 100 euro all’ora il compenso per le prestazioni aggiuntive dei medici. Oggi è prevista l’approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge urgente che sarà trasmesso al consiglio regionale per essere votato domani, subito dopo un passaggio in commissione sanità e in commissione bilancio, per diventare legge. Soddisfatti i medici della remunerazione oraria degli urgentisti, per l’orario aggiuntivo, pari a quella dei medici delle cooperative. Resta il problema di rendere gli ospedali dei luoghi sicuri. Ma questo non significa farne dei nuovi, in quanto basta ristrutturare quelli già esistenti, come quello di Alessandria che può facilmente essere raddoppiato inglobando l’ex ospedale psichiatrico che è di fianco (fotomontaggio a destra). Forse a Torino l’hanno capita.