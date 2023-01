Mentre guida è colto da infarto e finisce cadavere in un canale di scolo

Alessandria – Stamane verso le nove un uomo di 70 anni, Giuseppe Marra di Alessandria, è morto al volante della sua Citroen C3 in Via IV Martiri al Quartiere Cristo dopo essere uscito di strada a causa d’un infarto che s’è rivelato fatale. All’altezza del centro di raccolta differenziata dell’Amiu è uscito di strada finendo in un canale di scolo. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme quando hanno visto che l’uomo non rispondeva. Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando le verifiche del caso per appurare le cause del sinistro e una squadra del 118, ma per l’automobilista non c’era più niente da fare.