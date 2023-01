Tir carico di mangime sbanda e si mette di traverso in autostrada: coda di tre chilometri

Asti – Stamane verso le 6:30 un Tir carico di mangime, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a sbandare e s’è fermato di traverso lungo l’autostrada A21 all’altezza di Asti Est in direzione Alessandria. Pare che alla base della tremenda sbandata ci sia il rimorchio che si sarebbe rovesciato forse a causa della foratura di una gomma. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Asti, un’autogru dei Vigili del Fuoco di Alessandria, una squadra del 118, due pattuglie Polstrada e gli ausiliari del traffico. Per fortuna non risultano persone coinvolte. Quando s’è fermato il Tir occupava le corsie di emergenza e di marcia, per cui il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso. S’è formata una coda di tre chilometri in direzione Alessandria. Rimasta chiusa per circa due ore l’entrata al casello di Asti Est.