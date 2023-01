Ci sarebbe stato un patto tra la ‘Ndrangheta e Matteo Messina Denaro per spartirsi il Piemonte

Torino – Nell’istruttoria del Processo Carminius si legge d’un accordo tra la ‘Ndrangheta e Matteo Messina Denaro per spartirsi il Piemonte. Un processo che nel 2020 che ha visto alla sbarra 39 imputati e decine i testimoni, migliaia le carte del procedimento. Un processo in cui è stato coinvolto anche l’assessore regionale Roberto Rosso di Fratelli d’Italia, poi condannato a 5 anni di carcere per voto di scambio. Le indagini erano partite nel 2012 dopo gli attentati subiti da due concessionarie d’auto e da alcuni esercizi commerciali di Torino. Secondo la testimonianza d’un collaboratore di giustizia trasferitosi a Carmagnola ci sarebbe stato un patto siglato nel 2015 tra Mafia e ‘Ndrangheta tra Matteo Messina Denaro e altri capi di Cosa Nostra con gli omologhi delle ‘Ndrine presenti nella nostra regione. Stando alle testimonianze raccolte dai giudici, alle riunioni partecipavano membri di entrambi i gruppi a casa di Rocco Zangrà residente a Piana Biglini, frazione di Alba, all’aperto per evitare microspie. L’attività degli inquirenti s’è concentrata dopo che, nel maggio del 2015, alcuni fatti criminosi sono stati messi in relazione all’omicidio di Luigi Di Gianni, gestore d’un night club a Isola d’Asti ucciso il 12 gennaio 2013. Secondo gli inquirenti, la cellula ndranghetista s’era infiltrata in società economiche astigiane operanti nel settore edile, agricolo-commerciale e sportivo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti le azioni malavitose della cellula ndranghetista erano giunte a interessare:

Asti,

Alessandria,

Novi Ligure,

Costigliole,

Agliano Terme,

Castelnuovo don Bosco,

Canelli,

Isola d’Asti,

Mombercelli,

Calosso,

Sommariva Bosco,

Cherasco,

Cavallermaggiore,

Neive.

Le indagini, che hanno coinvolto anche le province calabresi di Catanzaro e Vibo Valentia (interessando i Comuni di Lamezia terme e Vibo valentia), hanno svelato gli stretti rapporti di reciproca assistenza esistenti tra gli ‘ndranghetisti calabresi e gli esponenti dell’associazione di tipo mafioso in Piemonte.