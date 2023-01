Tir si incastra nel sottopasso e si ribalta: traffico in tilt, treni soppressi

Tortona – Il camionista ha calcolato male e il Tir che conduceva non è riuscito a superare il sottopasso della ferrovia. Era troppo alto e si è incastrato per poi ribaltarsi su un fianco. Tutto è accaduto ieri pomeriggio verso le quattro e mezzo quando il camion stava percorrendo corso Alessandria in entrata verso il centro città: traffico bloccato fino a sera, treni fermi per controlli alla linea. Per fortuna non sono esplose le bombole a Gpl che alimentavano il motore, altrimenti sarebbe stato un vero disastro. Per questo sul posto, oltre ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Protezione civile e a una squadra del 118, si sono portati anche i Vigili del Fuoco del nucleo Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico). Altre squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte da Torino e Milano, arrivati a supportare i colleghi di Tortona e Alessandria. Le operazioni sono proseguite anche nella notte.

Foto tratta da La Stampa