La peste suina avanza nella nostra zona

Castelletto d’Orba – Nuovo caso di peste suina in provincia di Alessandria: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha rilevato un nuovo caso a Castelletto d’Orba (sesto caso da inizio emergenza). Altri tre in Liguria, a Isola del Cantone, a Rossiglione e a Serra Riccò. La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 17 gennaio 2023. I positivi sono ora 263, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente in Piemonte rimangono 171 le positività totali, mentre in Liguria salgono a 92. Gli ultimi otto casi in Piemonte sono stati osservati tutti in provincia di Alessandria: uno a Francavilla Bisio (tre positività da quando è iniziata l’emergenza), uno a Grognardo (due), uno a Montaldo Bormida (due), tre a Ponzone (diciassette), uno a Silvano d’Orba (cinque), uno a Trisobbio (primo caso osservato in questo comune). Salgono così a 51 i Comuni in cui è stato osservato almeno un caso di Peste Suina Africana. I tre nuovi casi in Liguria sono stati identificati in provincia di Savona a Sassello (sette da quando è iniziata l’emergenza).