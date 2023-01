Alessandria – Si prevede la conferma dell’assunzione a tempo indeterminato di circa sessanta infermieri che entreranno in organico il 1° marzo dall’Asl. La decisione è seguita alla riunione a Torino tra l’assessore regionale alla Salute Icardi e i sindacati. Saranno assunti quinti gli operatori sanitari che erano stati chiamati in servizio durante la pandemia per sostituire colleghi a casa ammalati o che non avevano voluto vaccinarsi.