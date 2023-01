Colto in flagrante mentre ritira i soldi dell’estorsione: arrestato

Tortona – Lo hanno arrestato in flagrante mentre era in un bar per ritirare i soldi dalla vittima ricattata. Si tratta di un giovane di 25 anni che i Carabinieri di Tortona hanno arrestato per estorsione e atti persecutori nei confronti d’un uomo di 42. L’arresto è avvenuto in un bar nel momento in cui il giovane stava ritirando i soldi dalla vittima. L’arresto è stato convalidato, mentre il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico. Processo per direttissima è venerdì 27 gennaio.