Risolta la fuga di gas, viabilità tornata regolare

Alessandria – È stato riaperto al traffico il cavalcavia di Viale Brigata Ravenna ieri pomeriggio poco prima delle sei dopo che era stato chiuso in entrambe le direzioni verso le due per motivi di sicurezza. Il provvedimento è stato necessario a causa di una perdita di gas in un condominio al civico 5. Sono state necessarie anche le verifiche sull’assenza di gas in tutti gli appartamenti per poter riattivare la circolazione. Due gli stabili interessati che sono tornati agibili. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale.