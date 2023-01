Solito Stop mancato tra Via Plana e una delle vie affluenti: tre macchine dal carrozziere, un conducente all’ospedale

Alessandria – Uno proveniva da San Pio V e aveva lo stop, l’altro arrivava da Via Plana e aveva la precedenza. Chi veniva da Via San Pio V non ha rispettato lo stop (come al solito qui da noi) e c’è stato lo scontro. L’incidente è avvenuto stamane e le macchine coinvolte sono state tre (in Alessandria uno più uno può fare anche tre) perché le due auto coinvolte sono finite contro una terza auto parcheggiata davanti a un bar di Via Plana. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale in codice verde, fortunatamente non ha riportato lesioni serie. Sul posto la Polizia Locale e una squadra del 118.