Trogloditi minorenni e viziati demoliscono il tetto di un’auto per un parcheggio

Valenza (a.g.) – Non se ne può più. Vanno a manetta in auto e siccome sono dei bamboccioni che non sanno guidare, magari anche fuori di melone, escono di strada, demoliscono cortili, ammazzano della gente. Si ubriacano, si drogano, si picchiano. Per un parcheggio danno fuori di testa. Ma che scuole hanno fatto, che professori hanno avuto, da quali famiglie vengono? Questi, in gran parte, sono i nostri minorenni, coi muscoli forti e il cervello spappolato. Dei fastidiosi dementi. Guardate le immagini di oggi pomeriggio verso le sei e mezza a Valenza dove per un parcheggio un moccioso aggressivo è saltato sull’auto di chi voleva parcheggiare – ma non voleva farlo parcheggiare – demolendogli il tettuccio. Spero che chi di dovere lo riconosca dalle immagini e faccia quello che deve fare.