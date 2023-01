Vino comune esportato come Docg

Canelli – Una presunta frode in commercio da centinaia di migliaia di euro è stata scoperta tra il 2019 e il 2020 dalla Guardia di Finanza a proposito di migliaia di bottiglie di vini comuni venduti in Svizzera e in Germania coi marchi di alcune tra le più importanti case vinicole italiane. Implicato in questa illecita operazione sarebbe Paolo Marcarino, 43 anni, produttore vinicolo di Canelli che ha ampliato la storica azienda di famiglia. Secondo gli inquirenti sarebbe uno degli uomini-chiave del raggiro poiché avrebbe acquistato i vini da coltivatori piemontesi per poi imbottigliarli coi marchi contraffatti di Ornellaja, Masseto, Antinori, Gaja. Le bottiglie erano poi inviate in Svizzera e Germania, e vendute come Docg delle grandi firme dell’enologia italiana. Ieri, 18 gennaio, l’udienza preliminare davanti al gup Giorgio Morando per 19 imputati sono 19, sospettati a vario titolo di associazione per delinquere, frode in commercio, false fatturazioni e auto-riciclaggio. Oltre a Paolo Marcarino, sono sotto accusa il padre Aurelio di 78 anni e il macedone Boban Gorgjev di 46 che si sarebbe occupato delle vendite all’estero. Gli altri imputati sono coltivatori e commercianti residenti in altre regioni. La contraffazione sarebbe stata realizzata con aromi, sciroppi e coloranti. Una perizia ha escluso rischi per la salute. L’azienda Angelo Gaja di Barbaresco s’è costituita parte civile.