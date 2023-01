Casale Monferrato – Cena di lavoro fra i sindaci di Asti Maurizio Rasero e di Casale Monferrato Federico Riboldi con le rispettive giunte, martedì sera 17 gennaio a cena si è tenuto a cena per discutere di promozione turistica del Monferrato, collegamenti green fra le due città su rotaie e tramite via ciclabili, e lo sviluppo del settore logistico che può vedere Asti e Casale unite da un ruolo di nicchia del settore per la logistica dei prodotti alimentari e del trasporto refrigerato.