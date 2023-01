Andando dietro a Gretina si provocano incidenti stradali

Novi Ligure – I camionisti hanno creduto a Greta Thunberg che dall’alto della sua crassa ignoranza sbraita contro il cambiamento climatico per cui la temperatura sarebbe destinata a innalzarsi, e non montano le catene. Invece, nonostante Gretina, ha nevicato – come sempre in questo periodo – e si sono piantati col camion. Voila. Ieri, soprattutto tra Novi e Tortona ha nevicato abbondantemente. Verso le 6 due camion si sono messi di traverso tra Gavi e Serravalle Scrivia. Qualche ora dopo lungo la provinciale 160 della Bocchetta, tra Voltaggio e Carrosio i camion diretti al cantiere Val Lemme del Terzo valico dei Giovi si sono bloccati all’altezza della salita di cascina Certosini, essendo privi delle catene. Una situazione che ha impedito anche il passaggio dello spartineve. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per circa un’ora, il tempo necessario per montare le catene sugli pneumatici dei mezzi pesanti.