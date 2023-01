Gli eterni cantieri bloccano le autostrade, divampa la protesta degli autotrasportatori

Alessandria – Le associazioni degli autotrasportatori sono sul piede di guerra per la decisione degli enti competenti di non mettere in campo un’azione di coordinamento per quanto riguarda i cantieri sulle autostrade tra Piemonte e Liguria che congestionano il traffico provocando disagi oltre che agli automobilisti, a tutto il settore dei trasporti alle prese con ritardi e conseguenti maggiori costi. A questo proposito le varie sigle sindacali di categoria, Anita, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Fai, Lega Cooperative e Trasporto Unito, hanno convocato un’assemblea al Cap di via Albertazzi a Genova proprio per discutere le azioni a fronte anche dei mancati ristori per la categoria. L’assemblea potrebbe decidere di bloccare le attività del settore. Tra le promesse non mantenute i ristori del 2022. Ogni giorno si registrano le lamentele delle imprese. Quello che gli autotrasportatori chiedono è anche di essere preventivamente informati dagli enti su quali saranno i cantieri che interessano la rete autostradale e che gli stessi enti possano recepire suggerimenti sulle fasce orarie in cui operare per esigenze logistiche che riguardano le merci da consegnare.