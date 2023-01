Da Sunia Alessandria – Roberto Masini eletto nuovo segretario

Roberto Masini è il nuovo segretario del Sunia. È stato eletto al termine del tredicesimo congresso che si è svolto ad Alessandria, nel salone dell’Anpi in via Faà di Bruno. L’assise provinciale si è svolta di fronte a una platea di 60 persone di cui 30 delegati, 18 invitati e 12 ospiti.

La relazione di Bruno Pasero, segretario uscente, ha tracciato in 20 minuti il percorso dei 12 anni alla guida del sindacato degli inquilini ereditando un trascorso in cui si sono succeduti, dalla fine degli anni Settanta al 2011, Anna Sellitto, Andrea Ponte, Nadia Bellan e Franco Stramare.

Attraverso un video-iniziale di pochi minuti è stata rappresentata l’attività del Sunia, che nelle azioni quotidiane si occupa delle problematiche dell’abitare in senso generale. Dalle controversie condominiali a quelle con il proprietario di casa di inquilini e proprietari utenti. Le difficoltà economiche delle famiglie aggravate dal caro energia impongono l’assunzione di misure strutturali con una svolta radicale alla pratica dei Bonus, che sollevano temporaneamente il disagio senza risolverlo.

Non è un caso che la morosità incombe fra inquilini di case private e pubbliche. E in queste ultime in maniera crescente con circa il 40% degli assegnatari di casa popolare che non paga regolarmente l’affitto e le spese accessorie.

La contrattazione fra le associazioni della proprietà e dell’inquilinato ha prodotto con l’accordo del 2018 un riequilibrio del mercato della locazione, in favore del canone concordato garantendo la sostenibilità dell’affitto per l’inquilino e l’esigibilità per il locatore.

Una rivisitazione degli accordi è auspicabile avvenga in tempi stretti alla luce del crescente costo dell’abitare.

Sono intervenuti: Stefania Guasasco per il Cissaca, Michelangelo Serra per il Comune di Alessandria, Paolo Caviglia Presidente ATC Piemonte Sud, Giancarlo Cattaneo Confedilizia, Franco Repetto Appc, Mauro Bressan segretario dell’ANPI, Gianpaolo Demartini del Sicet Cisl, Franco Armosino Segretario Cgil Provinciale, delegati e invitati.

Le conclusioni di Valentino Minarelli della Direzione Nazionale Sunia hanno messo in evidenza la necessità di aprire un confronto istituzionale per un miglior utilizzo delle risorse destinate al sostegno locazione criticando il mancato stanziamento di fondi a questo titolo nella finanziaria 2023.

Il Direttivo composto da 22 componenti neo eletti ha votato, con 1 astenuto e 1 contrario, Roberto Masini segretario provinciale. Al nuovo segretario gli auguri di Bruno Pasero il quale ha voluto passare il testimone con un paio di bottiglie di vino per il lavoro che dovrà intraprendere.