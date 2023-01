Fugge in auto da un posto di blocco, inseguito e fermato: era ubriaco, senza patente e con l’auto sotto sequestro

Borgo Vercelli – Un giovane di 26 anni, italiano e residente nel novarese, è finito nei guai per non essersi fermato all’alt dei Carabinieri che lo hanno subito inseguito lungo la Strada Provinciale 11 in direzione di Novara. È successo giovedì notte quando una pattuglia della stazione di Borgo Vercelli ha tentato di fermare la Bmw condotta dal giovane che sfrecciava per Vercelli. Ma non s’è fermato fuggendo invece verso Novara. Dopo un inseguimento durante il quale l’auto dei carabinieri è stata speronata riportando un danno alla fiancata, la Bmw è finita fuori strada. Nessun ferito. Il ventiseienne al volante è risultato positivo all’alcoltest, non aveva la patente perché sospesa, mentre la Bmw era sottoposto a sequestro amministrativo per precedenti violazioni. A bordo c’erano altri due uomini, un bosniaco di 42 anni e un marocchino di 32, entrambi pregiudicati e ubriachi anche loro.