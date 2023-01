Niente ergastolo per l’assassino di Marylin Pera

Novara – È stato condannato a 23 anni di carcere Marco De Frenza per l’omicidio di Marylin Pera. Per lui era stato chiesto l’ergastolo ma la Corte d’Assise ha sentenziato diversamente. Il De Frenza, 60 anni di Mede, reo confesso, ha ucciso Marylin Pera (nella foto), 39 anni, originaria di Crescentino, in un appartamento di corso Novara a Vigevano. La corte ha stabilito anche un risarcimento di 300.000 euro al figlio minorenne della vittima, bambino cresciuto a Mede dove Marylin si era trasferita da diversi anni. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di ieri dopo la camera di consiglio. In mattinata il sostituto procuratore Alberto Palermo, durante la sua requisitoria, ha ripercorso tutta la vicenda del delitto del 10 agosto 2021. L’assassino ha ucciso Marylin Pera a coltellate al culmine d’un litigio. Il delitto era stato scoperto solo il giorno dopo, quando è stato trovato l’uomo rimasto accanto al cadavere della vittima. Il procuratore Alberto Palermo aveva chiesto l’ergastolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ma nella sentenza pronunciata dalla presidente della corte d’assise Elena Stoppini sono state riconosciute le attenuanti generiche.