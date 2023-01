Una studentessa accusa l’ex insegnante di averla stuprata

Asti – Il professore trascinato in tribunale per stupro da una sua studentessa, sotto indagine da quattro anni, si proclama innocente. Si tratta di uno chef che fino al 2017 era docente di cucina all’Agenzia di Formazione delle Colline Astigiane. La presunta vittima ha raccontato che un pomeriggio dell’inverno 2017, quando lei aveva 16 anni, ha accettato un passaggio in auto dal suo insegnante. Il docente avrebbe fermato la vettura bloccando la portiera lato passeggero con la chiusura centralizzata, immobilizzato la ragazza che, secondo il racconto della studentessa, avrebbe stuprato. Subito non avrebbe detto nulla ai genitori ma, col passare dei giorni, ebbe attacchi di panico, dispnea, tachicardia e si fece del male, tagliandosi la pelle e annodandosi una cravatta attorno al collo, per cui i genitori andarono a scuola e il preside chiese ai familiari in quali giorni della settimana la ragazza mostrasse maggiormente disagio. Emerse che si trattava delle giornate nelle quali la studentessa aveva frequentato le lezioni pratiche di cucina. Negli stessi mesi, una comunità per minorenni della quale era ospite un’altra allieva dell’Agenzia di formazione comunicò all’istituto che la ragazza aveva riferito agli educatori di comportamenti inappropriati del docente di cucina. Allo chef nel dicembre 2017 fu revocato l’incarico. La studentessa ha confermato le accuse in un incidente probatorio in tribunale nell’ottobre 2019. La giovane, che non vive più nell’astigiano, è parte civile con l’avvocato alessandrino Massimo Grattarola. Il processo è stato rinviato al 12 aprile quando sarà interrogato l’imputato.