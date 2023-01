Dimentica la sigaretta accesa sul materasso che brucia e muore intossicata dal monossido

Montaldo Scarampi (AT) – Tragico rinvenimento, da parte di Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, ieri sera a Montaldo Scarampi, un Comune in provincia di Asti a trenta chilometri da Alessandria. V.L., una donna di 57 anni residente in paese, è stata trovata morta nella sua casa di tre piani, tra il letto e la finestra. Allertati da una vicina di casa che non l’aveva vista uscire nel pomeriggio come sempre, i Carabinieri si sono recati sul posto trovando tutte le finestre chiuse e, dopo aver bussato a lungo, avendo sentito un forte odore di fumo, hanno chiamato i pompieri. Quando i Vigili del Fuoco sono entrati si sono portati al piano di sopra e hanno trovato la donna ormai priva di vita riversa a terra tra il letto e la finestra. Una sigaretta stava bruciando il materasso e, dai primi accertamenti da parte del medico legale, non ci sarebbero dubbi che la morte sia avvenuta a causa del monossido di carbonio.