Nel carcere di San Michele un agente e un infermiere salvano un detenuto magrebino che si era impiccato in cella

Alessandria – È stata una questione di attimi ma per fortuna un agente di Polizia penitenziaria e un infermiere in servizio al carcere di San Michele hanno salvato un giovane carcerato magrebino che l’altra sera si era impiccato in cella con un lenzuolo. La tempestività dell’intervento scaturito dalle grida dei detenuti, ha evitato il peggio e il giovane nordafricano è finito in infermeria invece che all’obitorio. Un bel gesto e un esempio di grande dedizione al proprio lavoro e di professionalità dei due soccorritori.