Prete accusato di aver circuito alcune fedeli: i soldi (500.000 euro) forse investiti in un hotel a Pragelato

Pinerolo – Il parroco della chiesa della Madonna di Fatima, don P.B. di 80 anni, dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Torino che sta indagando su di lui per aver circuito alcune fedeli, svuotando, dal 2018 in poi, i loro conti correnti, e per aver sottratto anche centinaia di migliaia di euro dai conti della sua stessa parrocchia. Il prete è al centro di un’indagine partita da movimenti bancari sospetti, mentre dalle intercettazioni telefoniche emerge come il sacerdote abbia condizionato la vita stessa di alcune parrocchiane, donne fragili, vedove o donne sole, inducendole a versargli tutti i loro averi. Gli investigatori ritengono che il parroco si sia appropriato indebitamente di circa mezzo milione di euro per cui gli inquirenti ipotizzano che possa averli impiegati per fare “affari” insieme a un complice, prete pure lui.