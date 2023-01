Quattro gol in un quarto d’ora, Grigi KO

Reggio Emilia (Reggiana 3 – Alessandria 2) – L’Alessandria si trascina ineluttabilmente verso la retrocessione con la sconfitta odierna contro la capolista Reggiana. Primo tempo gradevole coi padroni di casa in avanti. Il gol arriva subito: al 2’ Lanini batte Liverani. Cinque minuti dopo pareggiano i mandrogni con Galeandro su passaggio di Guidetti. Due minuti dopo vantaggio degli emiliani con Laezza che gira in rete su calcio d’angolo di Cigarini. Terzo gol dei padroni di casa al 15’ con Guglielmotti che gira in rete su cross da sinistra di Guiebre. Nella ripresa è la Reggiana condurre la danza ma i nostri riescono ad accorciare le distanze su rigore trasformato da Sylla al 44’. Ma la sentenza era già scritta.

Reggiana (3-5-2): Venturi; Luciani, Hristov, Laezza; Guglielmotti, Kabashi, Nardi (68′ Muroni), Cigarini, Guiebre (78′ Fiamozzi); Lanini (68′ Capone), Pellegrini (78′ Varela D.). Allenatore: Aimo Diana.

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Bellucci (80′ Martignago), Rota; Nichetti, Guidetti; Lamesta (60′ Pellegrini), Galeandro, Gazoul (74′ Lombardi); Sylla (60′ Cori). Allenatore: Fabio Rebuffi.

Gol: 2′ Lanini (R), 7′ Galeandro (A), 9′ Laezza (R), 15′ Guglielmotti (R), 44′ Sylla (A) su rigore.

Arbitro: Frascaro di Firenze.