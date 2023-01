Rapinati due anziani all’ora di cena

Alessandria – Venerdì sera verso le otto tre banditi a volto coperto – di cui almeno uno armato di pistola – hanno fatto irruzione nella casa di due ottantenni in Via Viora, nell’area del cavalcavia di Via Maggioli. Le vittime sono un commerciante e la moglie che erano già stati derubati in passato. I malviventi li hanno minacciati e si sono fatti consegnare tutto il denaro in contante e l’oro, per un valore stimato di almeno cinquemila euro. I due anziani in un primo momento hanno fatto resistenza ma poi hanno dovuto desistere e l’anziana signora è stata addirittura legata a una sedia. Al termine della rapina i ladri sono fuggi a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze al cui volante era un quarto complice, mentre i due anziani hanno subito telefonato ai Carabinieri. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.