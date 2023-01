Il bambino più intelligente del Regno Unito: a 3 anni legge e conta in sei lingue diverse, è già membro del Mensa

Portishead (Somerset – Gran Bretagna) – Un bambino del Regno Unito è diventato il più giovane membro del Mensa (associazione internazionale per chi ha il Quoziente Intellettivo almeno 1,5 volte quello regolare, ndr.) a soli tre anni: legge fluentemente e conta in sei lingue diverse. Teddy Hobbs è un bambino prodigio di Portishead, nel Somerset. Teddy, che ora ha quasi quattro anni, ha imparato a leggere da autodidatta all’età di soli due anni e quattro mesi e ora è persino in grado di leggere i libri di Harry Potter, quando i suoi genitori glielo permettono Al piccolo Teddy piace rilassarsi cercando parole su Google ma non è questo che l’ha fatto diventare un membro del Mensa. Il piccolo Teddy è stato ammesso all’associazione d’elitè alla fine dell’anno scorso dopo aver superato un test del QI e ottenendo un punteggio di 139 su 160 nel test di Stanford Binet e scioccando i suoi genitori, che non avevano idea di quanto fosse intelligente. Beth Hobbs, 31 anni e il marito Will, 41 anni, affermano di non essersi mai aspettati che il loro figlio Theodore entrasse nel gruppo e non avevano nemmeno pianificato di fare domanda per l’adesione. Beth ha detto: “Ci è stato detto che non era mai entrato un membro dell’età di tre anni. Ad essere onesti, è davvero un colpo di fortuna che sia entrato. Da grande vuole fare il dottore perchè gioca sempre a guarire i suoi giocattoli con il suo amico all’asilo”.