Ladri di elemosine arrestati per 47 furti

Alessandria – Sono finiti in carcere ad Alessandria due astigiani “esperti” nei furti in chiesa e nei supermercati. “Reverendo, vado a pregare” devono aver detto qualche volta i due ladri al parroco di turno – un uomo e una donna sulla quarantina – mentre, invece di chiedere la grazia al Padreterno con la preghiera facevano prima ad averla subito rubando le offerte. Sono ritenuti gli autori di ben 47 furti commessi tra il Piemonte, Emilia e Lombardia, nel periodo che va da agosto a dicembre 2022. Per loro ieri sono scattate le manette. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Asti, sono state eseguite dai Carabinieri. I due non sottraevano solo le offerte in chiesa ma anche nei self-service di foto-tessere e di quelli per la distribuzione di acqua potabile, i cosiddetti “boccioni dell’acqua”, essendo specializzati nell’effrazione delle relative gettoniere o delle scatole di raccolta del denaro. Gli obiettivi erano principalmente vicino ai centri commerciali o aree di parcheggio di Comuni isolati. Hanno colpito un po’ dappertutto nelle provincia di Alessandria, ma anche in quelle di Asti, Torino, Cuneo, Vercelli, Cremona, Piacenza, Varese, Pavia, Verona e Novara. Gli indagati, che già nel dicembre 2021 erano stati denunciati per reati analoghi, si trovano nel carcere di Alessandria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.