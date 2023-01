Nonostante il paventato riscaldamento climatico annunciato da Gretina, l’Italia è al gelo

Roma (Lorenzo Mancini) – L’Italia è al gelo alla faccia del riscaldamento climatico tanto sbandierato da climatologi d’accatto e da Gretina. È invece allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria: pioggia, freddo e neve: il maltempo non mollerà la presa in Italia nella settimana appena cominciata. Sono infatti in arrivo correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa.

Il bollettino del gelo (Ansa)