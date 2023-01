Camion si ribalta nella rotatoria di San Michele, nessun ferito, traffico rallentato

Alessandria –Per cause in corso di accertamento a San Michele frazione di Alessandria stamane verso le 10 un camion cabinato senza rimorchio, forse per l’eccessiva velocità ha allargato troppo ed è uscito di strada nella rotatoria, dopo il casello autostradale di Alessandria Ovest della A21, all’imbocco della Provinciale SP31 per San Salvatore, Casale Monferrato. Il pesante mezzo s’è ribaltato a destra sul ciglio della strada sfondando la recinzione metallica che divide la Strada Provinciale SP31 da Via Isoletta, una stradina comunale interna. Per fortuna non si registrano feriti, solo qualche disagio alla viabilità. Sul posto sono giunti agenti Polstrada, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118.