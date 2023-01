Dal Basso Piemonte il solito aiuto al calcio genovese

Vignole Borbera – Edoardo Garrone, imprenditore piemontese discendente da un’antica famiglia di Vignole Borbera in provincia di Alessandria a pochi chilometri da Arquata Scrivia e Novi Ligure, già presidente della Sampdoria, deciso di correre in soccorso della sua ex squadra di calcio. L’ex presidente assicura di non voler abbandonare il club e si schiera con Alessandro Barnaba: “Ci siamo e ci saremo ancora”. Dichiara guerra a Massimo Ferrero e critica la decisione del Cda di non abbattere il capitale sociale. Il giorno dopo il saluto a Vialli e la più prosaica sconfitta con l’Udinese, che puzza di retrocessione, Garrone sposa il piano industriale per il salvataggio della società e il rilancio della squadra.