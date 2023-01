Dice di essere un corriere per una consegna ma aggredisce il destinatario tentando di entrare in casa

Valenza – Dicendo di dover consegnare un pacco, ieri sera verso le sette e mezza un finto corriere con in testa un cappellino e una mascherina Covid s’è presentato sotto l’abitazione d’un cinquantenne residente in zona stadio pregandolo di scendere ma, appena in strada, l’ha aggredito nel tentativo di entrare nella sua abitazione. Fra i due c’è stata una colluttazione e il malvivente è stato costretto a darsi alla fuga. Allertate le forze dell’ordine, l’uomo aggredito é stato soccorso ma non ha riportato gravi ferite. I Carabinieri, intanto, proseguono gli accertamenti per risalire all’identità dell’aggressore.