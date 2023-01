Borghetto Borbera – Verso le otto di ieri sera un incendio divampato per cause in corso di accertamento ha semidistrutto il tetto d’una casa di campagna sita in frazione Casalbello. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno avuto ragione delle fiamme solo stanotte verso le tre e mezza. Sul posto hanno lavorato le squadre di Novi, di Alessandria e il personale del distaccamento di Valenza. Gli accertamenti sono stati effettuati dai Carabinieri. Nessun ferito.