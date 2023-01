Due arzille nonnine mettono in fuga i truffatori

Vercelli – È andata male a due truffatori che si fingevano tecnici dell’Asl per sanificare i locali in due tentativi di entrare in casa di altrettante signore anziane che non si sono fatte intimorire e li hanno messi in fuga. È accaduto a Tronzano e a Ronsecco in provincia di Vercelli. Ora i due finti sanificatori ora sono ricercati dai Carabinieri prontamente avvisati dalle due anziane signore. Il primo episodio si è verificato a Tronzano, quando una mattina in due si sono presentati davanti all’abitazione di una donna di 73 anni. La donna ha capito e non li ha fatti entrare. Poco dopo a Ronsecco forse gli stessi truffatori hanno tentato il colpo ai danni di un’anziana di 88 anni che ha negato l’accesso ai due uomini, costretti anche questa volta ad andarsene.