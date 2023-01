Rissa fra studenti, uno finisce all’ospedale, la Questura indaga

Alessandria – È stato dimesso stamane dall’ospedale di Alessandria lo studente di 16 anni dell’istituto Saluzzo-Plana che ieri verso le due del pomeriggio ha subito un’aggressione fuori dalla scuola ad opera di un gruppo di studenti di un altro istituto per motivi non ancora resi noti. Nel corso del tafferuglio il 16enne ha battuto la testa per cui s’è reso necessario il ricovero all’ospedale. La direzione scolastica dell’Istituto Saluzzo-Plana ha subito allertato la Questura che sta indagando sui fatti.