Taglia la rotonda col furgone e finisce nell’aiuola centrale

Novi Ligure – Col mezzo di cui era alla guida è finito nell’aiuola centrale della rotatoria. L’incidente si è verificato ieri sera verso le sette. Per cause in corso di accertamento, un uomo che proveniva da Serravalle Scrivia lungo Corso Marenco ha perso il controllo del furgone Peugeot di cui era al volante ed è finito nell’aiuola di Piazza della Repubblica (Porta Pozzolo) in pieno centro città, andando a sbattere contro le aste delle bandiere. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118 che ha provveduto a trasportare l’uomo, lievemente ferito, al San Giacomo.

Foto tratta da La Stampa