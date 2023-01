Torna in libertà il marocchino che ha fratturato il dito di una mano a un ispettore di Polizia

Alessandria – È stato rimesso in libertà oggi il marocchino che mercoledì scorso, in attesa all’ufficio immigrazione della Questura, aveva aggredito due agenti, uno dei quali è l’ispettore di Polizia Giudiziaria che ha riportato la frattura di un dito della mano. Autore del gesto è El Mehdi Hozal, 25 anni, nato in Marocco, che deve rispondere di lesioni personali aggravate. Stamane, durante l’udienza di convalidata dell’arresto – pubblico ministero Luca Ragalzi – il difensore ha ottenuto per il 25enne l’obbligo di dimora in Alessandria ed è stato rimesso in libertà. Il rito ordinario si terrà il 16 marzo.