Arrestati i ladri delle chiese del Nord-Ovest

Asti – Sono stati tratti in arresto ieri mattina dai Carabinieri i presunti ladri seriali che hanno rubato in molte chiese del Nord-Ovest e in particolare nelle province di Asti e Alessandria. Non solo le offerte in chiesa ma anche monete nelle casette di distribuzione dell’acqua potabile, in cabine per fototessere, nelle cassette degli erogatori automatici di snack . Le indagini, coordinate dal pm di Asti Simona Macciò, si riferiscono a ben 47 furti avvenuti tra agosto e dicembre 2022, in tutto il Nord-Ovest. In carcere, su ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di furto aggravato continuato sono finiti Stefano Lanfranco, di 37 anni e Erika Branda di 39, residenti a San Damiano d’Asti.

Nell’astigiano avrebbero colpito a:

Canelli,

Isola,

Tigliole,

Tonengo,

Villafranca.

Nell’alessandrino avrebbero colpito a:

Alessandria,

Acqui Terme,

Casale Monferrato,

Novi Ligure,

Ovada,

Tortona.

In Piemonte avrebbero colpito a:

Alba,

Narzole,

Novara,

Santena,

Trino,

Vercelli,

Verbania,

Villastellone.

In Lombardia nelle province di:

Cremona,

Pavia,

Piacenza,

Verona

L’ordinanza di custodia è stata firmata dal gip Federico Belli. Nelle registrazioni delle telecamere sarebbero state notate nell’orario dei furti auto considerate dagli investigatori in uso alla coppia. I danni causati 50.000 euro a fronte d’un il bottino molto inferiore.