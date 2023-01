Per i 170 anni della Torino-Alessandria-Genova in transito alla stazione un treno a vapore del 1911

Alessandria – Mentre si ricordano i 170 anni della linea ferroviaria voluta fortemente da Cavour che collega Torino a Genova passando proprio da Alessandria con una interessante mostra aperta fino al 5 febbraio a Palazzo del Monferrato in via San Lorenzo 21, alla stazione ferroviaria di, oggi pomeriggio, dopo le visite aperte alle scuole di questa mattina, dalle due alle sei si potrà rivedere sul binario 1 una locomotiva d’antan a vapore per iniziativa dell’Associazione DLF Alessandria-Asti, in collaborazione con la Fondazione Slala e la Polizia Ferroviaria. Chi scrive si ricorda ancora i treni a vapore che hanno viaggiato fino al 1976, mentre la locomotiva oggi esposta alla stazione di Alessandria risale al 1911 e può ancora correre sui binari alla velocità di 100 chilometri all’ora.