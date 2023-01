Sulla triste vicenda amministrativa dell’Ipab Borsalino, “Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare”

Alessandria (a.g.) – Tanto per cambiare avevamo ragione noi di Alessandria Oggi: il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) con un decreto firmato ieri ha accolto il ricorso in appello della cooperativa sociale Punto Service dandole ragione e dando torto invece a Ipab Soggiorno Borsalino e alla cooperativa sociale Il Gabbiano, che si erano fatti forza del parere negativo del Tar sul ricorso della stessa Punto Service per buttarla fuori dalla gara vinta poi dalla Cooperativa Sociale Il Gabbiano per l’assegnazione della gestione in esclusiva del Ipab Borsalino per ben 40 anni! Come si ricorderà la Punto Service aveva presentato regolare domanda per partecipare insieme alla concorrente il Gabiano alla gara d’appalto indetta dal Borsalino, ma era stata esclusa in base a un vizio di forma che il Consiglio di Stato ha ritenuto inesistente.

Si ricorda che Punto Service vanta la bellezza di 2,5 milioni di credito nei confronti della stessa casa di riposo Borsalino.

Ora, come diceva il grande “Ginettaccio” Bartali: “Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare”!

Voila!