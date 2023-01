Coppia intossicata dal monossido di carbonio, la donna è deceduta, grave ma vivo l’uomo

Morbello – Un’autoambulanza del 118 di Acqui è intervenuta a Morbello in frazione Val Gorrini per soccorrere una coppia avvelenata dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa nell’abitazione. Sul posto è intervento anche l’elisoccorso. La donna sarebbe deceduta. Grave ma vivo l’uomo. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri stanno svolgendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Aggiornamento delle 17:00

La causa del tragico incidente sarebbe dovuta a una perdita della canna fumaria alla quale era collegata la stufa a pellet. La signora deceduta è Anna Grigoli di 71 anni.