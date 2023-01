Da Stefano Venneri – Un quartiere in movimento

Il Quartiere Cristo si sta preparando al primo grande evento del nuovo anno con il ritorno del Carnevale (l’ultimo nel 2020) domenica 19 febbraio dalle ore 14,30 con sfilata in corso Acqui, grande festa in Piazza Ceriana e vetrine carnevalesche con negozi aperti. In questi giorni sono già arrivate le prime adesioni di carri e gruppi. Il ritrovo sarà dalle 14,00 alle 15,00 presso il centro Don Bosco da dove partirà la grande sfilata con la banda Musicale “F. Solia” di Cassine. I bambini in maschera si ritroveranno al Don bosco. Tutti possono partecipare con un gruppo a piedi, carro o altre idee, adesioni al 3701128366 oppure via email info@quartierecristonelcuore.it Un evento molto sentito nel Quartiere, giunto alla sua 17° edizione, il Carnevale unisce molte realtà Scuole, Parrocchie, Associazioni e Attività Commerciali. In piazza Ceriana oltre a giochi, bancarelle, gonfiabili e altro ancora, ci sarà una grande con la presenza dei ragazzi di 100animazione. Il Carnevale del Cristo rientra tra gli eventi carnevaleschi promossi dal Comune.

Un carnevale che partirà il 18 febbraio con un doppio appuntamento:

Al Centro Incontro Cristo dalle ore 19,30 “Apericena dell’Amore Mascherato” con un ricco menù, a seguire si balla coi Solisti dell’orchestra del Cuore.

L’altra iniziativa alla Soms in corso Acqui 158, dalle ore 20,00 la cena di Carnevale al salone, a seguire si tornerà negli anni 60′ col cantante Gian Pieretti accompagnato alla chitarra da Claudio Damiani. Tutti i successi in una sera da “Pietre” a “Il vento dell’est”. Al termine toccherà a Stefano Venneri e Ferruccio coinvoglere tutti i presenti con il ballo in maschera.

Un altro importante evento si terrà Martedì 21 febbraio dalle ore 14.30 SUPERMEGAGIGA festa di carnevale al "100 Grigio" per bimbi dai 5 ai 15 anni giochi scherzi balli a cura di "100 AnimAzione" Premi alle maschere più originali prenotazione obbligatoria al nr.

379 2288468 oppure direttamente al ristorante “100 Grigio”.

Nel frattempo sono programmati due importanti incontri nella sede dei commercianti in Via Parri 8 alle ore 21:00 :

il 1° febbraio si ritroverà la “Commissione Alessandria Sud” dove sarà ufficializzato il consiglio che ne farà parte per i prossimi due anni.

Ci saranno diversi ex consiglieri che hanno fatto parte molti anni della Circoscrizione Alessandria Sud con rappresentanti del Quartiere Cristo, Cabanette, Casalbagliano, Cantalupo e Villa del Foro.

Il 2 febbraio l'incontro organizzativo con cittadini e associazioni per Marzo Donna. Anche L'associazione "A Tutta Zampa" è partita con i corsi per volontari e si lavora per l'ambulanza veterinaria.

Sempre a Febbraio sarà presentato il progetto Giovani del Quartiere Cristo e avviati i corsi di musica per band e dj al Puno D.

Novità anche al Grigi Club “Ciccio Marescalco”, si lavora a una partita contro le vecchie glorie dei Grigi in programma per maggio/giugno.

Ultima data di febbraio, martedi 28 sarà il giorno dell’elezione del Nuovo Presidente dell’Associazione dei Commercianti del Cristo.