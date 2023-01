Ennesima infermiera aggredita da un “paziente”

Casale Monferrato – I casi sono due: o le infermiere dell’ospedale di Casale sono insopportabilmente antipatiche, o nel servizio di sicurezza c’è qualcosa che non funziona. Gli è che ieri è stata aggredita la quarta infermiera in pochi giorni. Stavolta solo verbale, per fortuna, ma il problema resta. La vittima è una ragazza che lavora nell’ambulatorio di Medicina dell’ospedale Santo Spirito. Tutto è successo nonostante

una precedente denuncia e il riconoscimento d’un aggressore alla stazione dei Carabinieri. In campo scendono i sindacati e Alberto Accordi della Fials chiede un intervento di sicurezza da parte dell’azienda.