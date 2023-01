Finti tecnici dell’acqua rapinano una donna di 80 anni

Valenza – Rapinata una donna di 80 anni ieri mattina nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in Via del Castagnone. L’anziana, che vive sola, stava rincasando quando è stata avvicinata da due persone che si sono presentate come tecnici dell’acqua, chiedendole di controllare i contatori. La donna non sospettando la truffa li ha fatti entrare e i due hanno rubato oggetti di valore per poi darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce. Dato l’allarme sul posto sono arrivati i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini per assicurare i due ladri alla giustizia.