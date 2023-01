Mancano i medici, pronto soccorso in affanno

Alessandria – La situazione dei Pronto Soccorso della Asl di Alessandria preoccupa per una grave carenza di personale. Nel corso dell’ultima Commissione “Politiche Sociali e Sanitarie” è stata resa nota la situazione dei vari Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione del territorio:

Acqui: 2 medici dipendenti

Casale: 6 medici dipendenti + 2 liberi professionisti

Novi: 2 medici dipendenti + un medico a tempo parziale

Ovada: 1 libero professionista + l’appoggio del 118.

Tortona: 1 medico dipendente + 2 liberi professionisti

In queste condizioni si rende necessario ricorrere ai medici dipendenti di cooperative.

Data l’impossibilità di soddisfare le esigenze della popolazione si sta verificando un affollamento del Pronto Soccorso di Alessandria da parte di pazienti provenienti da altri centri della provincia pari al 15% dei ricoveri.

Tutto ciò mentre anche nel nosocomio del capoluogo il numero dei medici strutturati è in calo, per cui rispetto a una pianta organica di 21 medici strutturati nel Pronto Soccorso in realtà ce ne sono solo 5.