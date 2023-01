Saranno piantati 800 alberi nel Parco Scrivia

Tortona – Forse si sta capendo che per rendere l’aria pulita e abbassare il livello di anidride carbonica l’unica soluzione – Gretina permettendo – è piantare molti alberi che di Co2 si nutrono. Ieri, in base a un accordo tra Comune e Regione, coi fondi del Piano di Sviluppo Rurale, le squadre forestali hanno avviato un intervento di manutenzione, riforestazione e valorizzazione del Parco Scrivia che sarà ultimato entro l’anno, per cui saranno piantati 800 nuovi alberi. L’intervento interesserà la zona compresa dalle aree del cantiere Edilvie in regione Ratto (via Balustra) e lo scolmatore dell’Ossona. Oltre alla piantumazione saranno effettuate opere di miglioramento delle praterie, con la riqualificazione degli habitat acquatici e dei sentieri. Sarà effettuata anche la riqualificazione ambientale dell’ecosistema fluviale lungo il torrente Scrivia da Cassano Spinola a Tortona, in convenzione coi Comuni di Villalvernia, Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, e la Provincia (stazione appaltante), tramite interventi di consolidamento di tratti spondali, costituzione di fasce tampone boscate, manutenzione dei boschi con la riduzione delle specie esotico-arbustive e ripristino o costituzione di formazioni vegetazionali tipiche. Il progetto prevede anche interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione del patrimonio forestale reintroducendo specie autoctone, con interventi fitosanitari e la realizzazione di aree di sosta, punti panoramici, percorsi guidati, punti di accesso e itinerari, oltre a punti informativi e descrittivi, per un valore di 350.000.