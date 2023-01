Da Cse Sanità-Flp Coordinamento Regionale Piemonte e Fiadel Sp Segreteria Territoriale – Oggetto: IPAB Borsalino

A seguito delle vicende giudiziarie che stanno riguardando l’affidamento in concessione dell’ipab Borsalino di Alessandria e degli ultimi sviluppi siamo a richiedere un immediato incontro per dirimere la questione nell’interesse degli ospiti e dei lavoratori. Come noto con Ordinanza n. 6 in data 11.01.2023 la Seconda Sezione del Tar per il Piemonte ha respinto la domanda cautelare promossa dalla Cooperativa Punto Service avverso l’esclusione dalla procedura per l’affidamento in concessione della gestione (della durata di quarant’anni per un valore di quasi 200 milioni di euro) dell’ipab Soggiorno Borsalino di Alessandria. In data 25 c.m. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Terza) ha invece accolto il ricorso numero di registro generale 633 del 2023 proposto da Punto Service per l’effetto di tale decisione ha sospeso l’ordinanza impugnata e con esso i provvedimenti impugnati in primo grado fino alla camera di consiglio del 16/02/2023. Come O.S. chiediamo che ognuno faccia la sua parte per stabilire con assoluta chiarezza chi dal primo febbraio tra il Gabbiano e Punto Service porterà avanti il servizio fino alla camera di consiglio anche in virtù del fatto che il personale dell’Ipab non è dipendente né dell’una né dell’altra cooperativa. La preoccupazione per il personale è grande ma ancora più grande è la preoccupazione per gli ospiti che essendo anziani e fragili non devono fare le spese di queste situazioni che ricadono sulla qualità della loro vita. Attendiamo urgentemente notizie.