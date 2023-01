Fermato l’autista-pirata che ha investito uno studente fuggendo senza soccorrerlo

Castellar Guidobono – È stato fermato dai Carabinieri e interrogato in caserma il pirata della strada che ieri mattina verso le sette, dopo aver investito in Corso Roma all’altezza del Bar Genova (nella foto) un giovane di 17 anni di nazionalità ucraina che stava andando a prendere la corriera per andare a scuola, non si è fermato ed è fuggito. Gli inquirenti per ora non hanno dichiarato le sue generalità. Subito dopo aver investito il ragazzo, l’automobilista ha ingranato la retromarcia, ha fatto inversione ed è fuggito. Un cliente del Bar è riuscito a vederlo in faccia, descrivendolo poi ai carabinieri: trent’anni, capelli scuri e occhiali da vista. L’auto poteva essere una Punto o una Grande Punto grigia metallizzata. Il giovane, che è studente all’istituto Marconi di Tortona, è arrivato in paese all’inizio di gennaio coi genitori, in fuga dalla guerra, e sta nella casa dove vive da un anno e mezzo la nonna, che fa la badante di una ragazza disabile. È ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico e in prognosi riservata. Ha riportato diverse fratture in tutto il corpo e un trauma cranico.