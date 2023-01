Frontale a Pontecurone, uomo ricoverato in codice rosso

Pontecurone – È d’un ferito grave il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio verso le 4 e mezza lungo la Strada Regionale 10. Per cause in corso di accertamento un furgone e una vettura si sono scontrati frontalmente e una delle persone a bordo – si tratta di un uomo – ha riportato gravi ferite ed è attualmente in rianimazione all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e una pattuglia della Polizia Stradale, mentre la strada è rimasta chiusa circa due ore per consentire a Polstrada di eseguire i rilievi del caso onde appurare l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto Web di repertorio