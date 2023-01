Investimento record di Eni in Libia, oggi Meloni a Tripoli

Il Cairo (Ansa) – È da record, senza precedenti negli ultimi 25 anni, l’entità dell’investimento che viene annunciato oggi in Libia nel comparto gas da Eni e dalla Compagnia petrolifera nazionale libica “Noc” a margine della visita della premier Giorgia Meloni a Tripoli.

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena atterrato a Tripoli accompagnato dai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, per una missione del Governo italiano nel Paese Nordafricano”.

Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che “in occasione della visita, Meloni avrà una serie di incontri istituzionali con le autorità, in particolare con il Presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi, e con il Primo Ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba”.

Si tratta di otto miliardi di dollari, come aveva anticipato tre giorni fa il presidente della Noc, Farhat Bengdara, che nelle ultime ore ha anche sottolineato che in Libia “Il settore energetico non vedeva un investimento di questa portata da più di un quarto di secolo”.

L’accordo riguarda due giacimenti prospicienti la costa occidentale del Paese, ha precisato il capo della Compagnia nazionale.