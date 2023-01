L’Alessandria vince a Carrara e spera

Carrara (Carrarese 0 – Alessandria 1) – I Grigi tornano a vincere in trasferta contro la Carrarese. Vittoria striminzita per uno a zero ma sufficiente per sperare nella salvezza. È stato Goleandro all’84’ di testa a regalare la vittoria all’Alessandria. I nostri hanno sfruttato alcune ingenuità dei toscani che hanno messo in campo una certa superiorità territoriale evidente soprattutto nei primi 45 minuti, rivendicando addirittura un rigore per fallo in area su Capello. I nostri hanno retto alle folate dei padroni di casa e la vittoria alla fine appare meritata.

Carrarese (3-5-2): Rovida; D’Ambrosio, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Giannetti, Capello. All: Alessandro Dal Canto.

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Baldi, Checchi, Rota, Nunzella; Nichetti, Guidetti; Galeandro, Pellegrini, Gazoul; Cori. All: Fabio Rebuffi.

Foto tratta da La Voce Apuana